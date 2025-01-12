Україна готова передавати КНДР її полонених в обмін на українців, які РФ тримає у полоні, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину полонених військовослужбовців з КНДР, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в РФ

Зеленський додав, що для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й «деякі інші шляхи». Зокрема, ті, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість.

Також Президент переконаний, що українським військовим вдасться захопити в полон ще більше північнокорейських солдатів і це "питання часу".

"Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна", – написав Президент у Телеграм.

Зеленський оприлюднив відео допиту перших захоплених у полон солдатів КНДР.

Нагадаємо, що розвідка Піденної Кореї підтвердила, що Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів і розкрила нові подробиці їхнього допиту.

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