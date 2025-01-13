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Як повідомити про корупцію в органах ДПС — алгоритм дій

07:00, 13 січня 2025
У ДПС нагадали, як людина може подати повідомлення про корупцію у податкових органах.
Як повідомити про корупцію в органах ДПС — алгоритм дій
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Податкова служба у Полтавській області пояснює, як повідомити про корупцію в органах ДПС.

Зазначається, що якщо людині стали відомі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема в ГУ ДПС, треба повідомляти про них на Єдиному порталі повідомлень викривачів, який знаходиться за посиланням.

Єдиний портал повідомлень викривачів – це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

"Портал є безпечним та конфіденційним каналом для викривачів. Він мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації та гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.

Система забезпечує збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук та узагальнення повідомлень та іншої інформації від викривачів, у тому числі даних про їх статус, стан та результати розгляду їх повідомлень,  розповіли у податковій.

Також податківці нагадують, що повідомити про корупцію в ГУ ДПС можливо такими способами:

  • з використанням засобів поштового зв'язку;
  • на офіційну електронну пошту сектору з питань запобігання та виявлення корупції
  • у письмовому вигляді через працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції;
  • безпосередньо працівнику сектору з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС.

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корупція податкова

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