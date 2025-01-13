Практика судов
  1. В Украине

Как сообщить о коррупции в органах ГНС — алгоритм действий

07:00, 13 января 2025
В ГНС напомнили, как человек может подать уведомление о коррупции в налоговых органах.
Как сообщить о коррупции в органах ГНС — алгоритм действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Полтавской области объясняет, как сообщить о коррупции в органах ГНС.

Отмечается, что если человеку стали известны факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, в частности, в ГУ ГНС, нужно сообщать о них на Едином портале сообщений обличителей, который находится по ссылке.

Единый портал сообщений обличителей – это информационно-коммуникационная система, которая имеет комплексную систему защиты информации с подтвержденным соответствием согласно Закону Украины "О защите информации в информационно-коммуникационных системах".

Портал является безопасным и конфиденциальным каналом для обличителей. Он минимизирует человеческий фактор, делает невозможным вмешательство в систему и утечку информации и гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, надежную защиту персональных данных.

Система обеспечивает сбор, хранение, использование, защиту, учет, поиск и обобщение сообщений и другой информации от обличителей, в том числе данных об их статусе, состоянии и результатах рассмотрения их сообщений,  рассказали в налоговой.

Также налоговики напоминают, что сообщить о коррупции в ГУ ГНС возможно следующими способами:

  • с использованием средств почтовой связи;
  • на официальную электронную почту сектора по предотвращению и выявлению коррупции
  • в письменном виде через работников сектора по предотвращению и обнаружению коррупции;
  • непосредственно работнику сектора по предотвращению и обнаружению коррупции ГУ ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

коррупция налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми его подчиненных с военной службы

Суд решил, что офицер не занимался воспитанием военнослужащих и не следил за морально-психологическим состоянием в подразделении.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Спецсуд для обжалования конкурсов и аудитов НАБУ и САП предлагают создать без иностранных экспертов

В своих выступлениях министр юстиции Ольга Стефанишина и председатель Комитета Денис Маслов призвали поддержать законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда, однако депутаты решили иначе.

Полиция дважды подряд оштрафовала водителя за указатели поворота красного цвета, но суд с действиями полиции не согласился

Суд отметил, что если не было переоборудования автомобиля, а сам автомобиль имеет надлежащий сертификат соответствия, то полиция не может штрафовать водителей за указатели поворотов красного цвета.

17-летние призывники за границей теперь смогут дистанционно встать на военный учет — Рада приняла закон

При достижении 17 лет призывники с 1 января по 31 июля смогут встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК — принят закон.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео