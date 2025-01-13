Как сообщить о коррупции в органах ГНС — алгоритм действий

В ГНС напомнили, как человек может подать уведомление о коррупции в налоговых органах.

Налоговая служба в Полтавской области объясняет, как сообщить о коррупции в органах ГНС.

Отмечается, что если человеку стали известны факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, в частности, в ГУ ГНС, нужно сообщать о них на Едином портале сообщений обличителей, который находится по ссылке.

Единый портал сообщений обличителей – это информационно-коммуникационная система, которая имеет комплексную систему защиты информации с подтвержденным соответствием согласно Закону Украины "О защите информации в информационно-коммуникационных системах".

Портал является безопасным и конфиденциальным каналом для обличителей. Он минимизирует человеческий фактор, делает невозможным вмешательство в систему и утечку информации и гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, надежную защиту персональных данных.

Система обеспечивает сбор, хранение, использование, защиту, учет, поиск и обобщение сообщений и другой информации от обличителей, в том числе данных об их статусе, состоянии и результатах рассмотрения их сообщений, рассказали в налоговой.

Также налоговики напоминают, что сообщить о коррупции в ГУ ГНС возможно следующими способами:

с использованием средств почтовой связи;

на официальную электронную почту сектора по предотвращению и выявлению коррупции

в письменном виде через работников сектора по предотвращению и обнаружению коррупции;

непосредственно работнику сектора по предотвращению и обнаружению коррупции ГУ ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.