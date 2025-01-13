Как сообщить о коррупции в органах ГНС — алгоритм действий

Налоговая служба в Полтавской области объясняет, как сообщить о коррупции в органах ГНС.
Отмечается, что если человеку стали известны факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, в частности, в ГУ ГНС, нужно сообщать о них на Едином портале сообщений обличителей, который находится по ссылке.
Единый портал сообщений обличителей – это информационно-коммуникационная система, которая имеет комплексную систему защиты информации с подтвержденным соответствием согласно Закону Украины "О защите информации в информационно-коммуникационных системах".
Портал является безопасным и конфиденциальным каналом для обличителей. Он минимизирует человеческий фактор, делает невозможным вмешательство в систему и утечку информации и гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, надежную защиту персональных данных.
Система обеспечивает сбор, хранение, использование, защиту, учет, поиск и обобщение сообщений и другой информации от обличителей, в том числе данных об их статусе, состоянии и результатах рассмотрения их сообщений, рассказали в налоговой.
Также налоговики напоминают, что сообщить о коррупции в ГУ ГНС возможно следующими способами:
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