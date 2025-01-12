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Украинцы могут увеличить собственную пенсию – что для этого нужно

21:26, 12 января 2025
Размер пенсии работника напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с его заработной платы в бюджет ПФУ.
Украинцы могут увеличить собственную пенсию – что для этого нужно
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Украинцы могут повлиять на размер своей пенсии, официально трудоустраиваясь и следя за уплатой единого социального взноса. Чем больше уплачены взносы и длительный трудовой стаж, тем выше будут будущие пенсионные выплаты. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Официальная работа означает, что работодатель регулярно платит налоги и социальные взносы за своего работника.

Одним из ключевых вкладов является ЕСВ (единый социальный взнос), который направляется в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно данным отчета ПФУ за девять месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест вышли из тени, что обеспечило дополнительные 97 миллионов гривен взносов в бюджет Пенсионного фонда.

Эти средства обеспечивают выплаты как нынешним пенсионерам, так и будущим, включая только начинающих трудовую деятельность. Размер пенсии зависит от:

- стажа работы: каждый год официальной занятости добавляет к общему трудовому стажу, учитываемому при расчете пенсии;

- размера взносов: чем больше заработная плата (а соответственно и уплачен ЕСВ), тем больше накапливается для вашей будущей пенсии.

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