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В Польше отвергли отправку войск в Украину в рамках миротворческих миссий — министр обороны объяснил причину

19:36, 12 января 2025
Пограничные государства не являются теми, кто каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, — сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
В Польше отвергли отправку войск в Украину в рамках миротворческих миссий — министр обороны объяснил причину
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять своих военных на территорию Украины в рамках миротворческих миссий. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его словам, страны, имеющие общую границу с РФ, не должны появляться в Украине со своими солдатами. В частности, Косиняк-Камыш уверен, что "должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО".

"Когда появится мирный план, мы обсудим его, но пограничные государства не должны никоим образом являться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация", - отметил Косиняк-Камыш.

Также он добавил, что в польском обществе есть усталость и, по словам министра, это понятно, "особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новейших автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях".

Напомним, премьер Британии Кир Стармер приедет в Украину, чтобы обсудить развертывание миротворческих сил.

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Польша россия НАТО Украина война

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