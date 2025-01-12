96% территории Кинбурнской косы уничтожены огнем — прокуратура

В Николаевской области ущерб природе в результате войны достигает 300 млрд грн.

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В Николаевской области прокурорами зафиксирован ущерб в размере почти 300 млрд грн, причиненный объектам природно-заповедного фонда Украины в результате вооруженной агрессии РФ.

Члены рабочей группы совместно с прокуратурой разработали процедуру применения Протокола Беркли для фиксации ущерба и ущерба от пожаров на территории Национального природного парка «Белобережье Святослава», Регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» и Черноморского биосферного заповедника в течение 2022-2023 годов.

В результате войны территория Кинбурнского полуострова испытала разрушительные последствия из-за боевых действий — 96% его сухопутной территории уничтожено огнем, сообщили в областной прокуратуре.

В частности:

-в пределах Регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса" пожарами уничтожено 602,1 га лесов и другой растительности;

- в пределах Черноморского биосферного заповедника – 121,7 га;

-в пределах Национального природного парка «Белобережье Святослава» – 6865,6 га.

По результатам совместной работы прокуратуры, Государственной экологической инспекции, членов комиссии и при активном участии Николаевской областной военной администрации рассчитан размер ущерба, нанесенного загрязнением атмосферного воздуха из-за выбросов загрязняющих веществ на земельных участках. Общая сумма ущерба составила около 300 млрд. грн.

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