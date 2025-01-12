96% території Кінбурнської коси знищено вогнем — прокуратура

У Миколаївській області шкода природі внаслідок війни сягає 300 млрд грн.

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На Миколаївщині прокурорами зафіксовано шкоду у розмірі майже 300 млрд грн, завдану об’єктам природно-заповідного фонду України внаслідок збройної агресії РФ.

Члени робочої групи спільно з прокуратурою розробили процедуру застосування Протоколу Берклі для фіксації збитків та збитків від пожеж на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава», Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» та Чорноморського біосферного заповідника протягом 2022–2023 років.

Внаслідок війни територія Кінбурнського півострова зазнала руйнівних наслідків через бойові дії — 96% його сухопутної території знищено вогнем, повідомили у обласній прокуратурі.

Зокрема:

-у межах Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» пожежами знищено 602,1 га лісів та іншої рослинності;

- у межах Чорноморського біосферного заповідника – 121,7 га;

-в межах Національного природного парку «Білобережжя Святослава» – 6865,6 га.

За результатами спільної роботи прокуратури, Державної екологічної інспекції, членів комісії та за активної участі Миколаївської обласної військової адміністрації розраховано розмір збитків, спричинених забрудненням атмосферного повітря через викиди забруднюючих речовин на земельних ділянках. Загальна сума збитків становила близько 300 млрд грн.

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