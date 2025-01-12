У Польщі відкинули відправлення військ в Україну в межах миротворчих місій — міністр оборони пояснив причину

Прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні , — сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не буде відправляти своїх військових на територію України у межах миротворчих місій. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times

За його словами, країни, які мають спільний кордон з РФ не мають з’являтися в Україні зі своїми солдатами. Зокрема Косіняк-Камиш впевнений, що "має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО".

“Коли з’явиться мирний план, ми обговоримо його, але прикордонні держави не повинні жодним чином з’являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що в межах НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація”, – зазначив Косіняк-Камиш.

Також він додав, що в польському суспільстві є втома і, за словами міністра це зрозуміло, "особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях".

Нагадаємо, прем’єр Британії Кір Стармер приїде в Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.