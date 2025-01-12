Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

У Польщі відкинули відправлення військ в Україну в межах миротворчих місій — міністр оборони пояснив причину

19:36, 12 січня 2025
Прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні , — сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
У Польщі відкинули відправлення військ в Україну в межах миротворчих місій — міністр оборони пояснив причину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не буде відправляти своїх військових на територію України у межах миротворчих місій. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times

За його словами, країни, які мають спільний кордон з РФ не мають з’являтися в Україні зі своїми солдатами. Зокрема Косіняк-Камиш впевнений, що "має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО".

“Коли з’явиться мирний план, ми обговоримо його, але прикордонні держави не повинні жодним чином з’являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що в межах НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація”, – зазначив Косіняк-Камиш.

Також він додав, що в польському суспільстві є втома і, за словами міністра це зрозуміло, "особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях".

Нагадаємо, прем’єр Британії Кір Стармер приїде в Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Польща росія НАТО Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спецсуд для оскарження конкурсів та аудитів НАБУ і САП пропонують створити без іноземних експертів

У своїх виступах міністр юстиції Ольга Стефанішина та голова Комітету Денис Маслов закликали підтримати законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду, втім, депутати вирішили інакше.

Поліція двічі поспіль оштрафувала водія за покажчики поворотів червоного кольору, але суд з діями поліції не погодився

Суд зазначив, що якщо не було переобладнання автомобіля, а сам автомобіль має належний сертифікат відповідності, то поліція не може штрафувати водіїв за покажчики поворотів червоного кольору.

17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

Верховна Рада підтримала законопроект про обмеження прожитковим мінімумом пенсій колаборантам

Депутати підтримали законопроект Кабміну, за яким пенсія особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення злочину проти нацбезпеки, буде обмежена 2361 грн.

Верховний Суд пояснив, коли застосування револьвера для відстрілу гумових куль не можна вважати виправданим самозахистом

Апеляційний суд, надавши оцінку діям потерпілого та зазначивши, що той сам спровокував конфлікт, не встановив чи дійсно в обстановці, що склалася, була реальна загроза життю чи здоров’ю обвинуваченого, а застосування ним зброї в громадському місці – виправдане.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська