Практика судів
  1. В Україні

Українці можуть збільшити власну пенсію — що для цього потрібно

21:26, 12 січня 2025
Розмір пенсії працівника напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з його заробітної плати до бюджету ПФУ.
Українці можуть збільшити власну пенсію — що для цього потрібно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці мають можливість вплинути на розмір своєї пенсії, офіційно працевлаштовуючись і стежачи за сплатою єдиного соціального внеску. Чим більше сплачено внесків і триваліший трудовий стаж, тим вищими будуть майбутні пенсійні виплати. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Офіційна робота означає, що роботодавець регулярно сплачує податки та соціальні внески за свого працівника.

Одним із ключових внесків є ЄСВ (єдиний соціальний внесок), який спрямовується до Пенсійного фонду України (ПФУ). Згідно з даними звіту ПФУ за дев’ять місяців 2024 року, понад 57 тисяч робочих місць вийшли з тіні, що забезпечило додаткові 97 мільйонів гривень внесків до бюджету Пенсійного фонду.

Ці кошти забезпечують виплати як нинішнім пенсіонерам, так і майбутнім, включаючи тих, хто тільки починає трудову діяльність. Розмір пенсії залежить від:

  • стажу роботи: кожен рік офіційної зайнятості додає до загального трудового стажу, який враховується при розрахунку пенсії;
  • розміру внесків: чим більша заробітна плата (а відповідно й сплачений ЄСВ), тим більше коштів накопичується для вашої майбутньої пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Командира роти оштрафували на 17 тисяч гривень за втечу восьми його підлеглих з військової служби

Суд вирішив, що офіцер не займався вихованням військовослужбовців та не стежив за морально-психологічним станом у підрозділі.

Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Спецсуд для оскарження конкурсів та аудитів НАБУ і САП пропонують створити без іноземних експертів

У своїх виступах міністр юстиції Ольга Стефанішина та голова Комітету Денис Маслов закликали підтримати законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду, втім, депутати вирішили інакше.

Поліція двічі поспіль оштрафувала водія за покажчики поворотів червоного кольору, але суд з діями поліції не погодився

Суд зазначив, що якщо не було переобладнання автомобіля, а сам автомобіль має належний сертифікат відповідності, то поліція не може штрафувати водіїв за покажчики поворотів червоного кольору.

17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська