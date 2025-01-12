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Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів – нові подробиці допиту

12:35, 12 січня 2025
Україна отримала важливі свідчення про участь КНДР у війні Росії.
Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів – нові подробиці допиту
Фото: Yonhap
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Південнокорейська розвідка підтвердила, що Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів і розкрила нові подробиці їхнього допиту, повідомляє Yonhap. За інформацією розвідки Південної Кореї, під час допиту один із полонених підтвердив значні втрати серед північнокорейських солдатів у Росії.

«Ми продовжуватимемо обмінюватися інформацією, що стосується північнокорейських полонених, у тісній співпраці з розвідувальними органами України», — заявили в південнокорейській розвідці, додавши, що поранені солдати не перебувають у критичному стані.

Один із полонених був захоплений 9 січня 2025 року бійцями тактичної групи № 84 ССО, інший — воїнами-десантниками Збройних Сил України. Як повідомила Служба безпеки України, це перші північнокорейці, які потрапили в полон.

Один із солдатів мав російський військовий квиток на ім'я іншої людини, зареєстрованої в Росії. За його словами, цей документ він отримав восени минулого року, коли північнокорейські підрозділи брали участь у спільних навчаннях із російськими військами. Під час допиту полонений заявив, що їхав на навчання, а не на війну проти України.

Чиновники Південної Кореї оцінюють, що Північна Корея направила близько 11 000 своїх військовослужбовців для підтримки Росії у війні проти України.

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війна полонені КНДР

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