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Украина захватила в плен двух северокорейских солдат – новые подробности допроса

12:35, 12 января 2025
Украина получила важные свидетельства об участии КНДР в войне России.
Украина захватила в плен двух северокорейских солдат – новые подробности допроса
Фото: Yonhap
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Южнокорейская разведка подтвердила, что Украина захватила в плен двух северокорейских солдат и раскрыла новые подробности их допроса, сообщает Yonhap. По информации разведки Южной Кореи, во время допроса один из пленных подтвердил значительные потери среди северокорейских солдат в России.

«Мы будем продолжать обмениваться информацией, касающейся северокорейских пленных, в тесном сотрудничестве с разведывательными органами Украины», - заявили в южнокорейской разведке, добавив, что раненые солдаты не находятся в критическом состоянии.

Один из пленных был захвачен 9 января 2025 года бойцами тактической группы № 84 ССО, другой - воинами-десантниками Вооруженных Сил Украины. Как сообщила Служба безопасности Украины, это первые северокорейцы, которые попали в плен.

Один из солдат имел российский военный билет на имя другого человека, зарегистрированного в России. По его словам, этот документ он получил осенью прошлого года, когда северокорейские подразделения участвовали в совместных учениях с российскими войсками. Во время допроса пленный заявил, что ехал на учения, а не на войну против Украины.

Чиновники Южной Кореи оценивают, что Северная Корея направила около 11 000 своих военнослужащих для поддержки России в войне против Украины.

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война пленные КНДР

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