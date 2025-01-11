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ЗСУ взяли у полон на Курщині військових з КНДР, фото

14:11, 11 січня 2025
Солдатів доставили в Київ, вони спілкуються зі слідчими СБУ.
ЗСУ взяли у полон на Курщині військових з КНДР, фото
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Воїни Збройних Сил України взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили. Наразі їх доставили в Київ, вони спілкуються зі слідчими СБУ.

«Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України», - зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених.

«Світ має знати, що відбувається», - наголосив він.

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війна полон КНДР Володимир Зеленський

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