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На Львівщині зіткнулися легковик та автобус – пасажири в лікарні

17:30, 11 січня 2025
Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса були доставлені до медичних закладів.
На Львівщині зіткнулися легковик та автобус – пасажири в лікарні
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У Львівській області зіткнулися легковик та автобус. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 січня на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Затемне Львівського району. Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008 та автобуса Mеrcedes-Benz.

Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Львів ДТП

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