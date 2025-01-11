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На Львовщине столкнулись легковушка и автобус – пассажиры в больнице

17:30, 11 января 2025
В результате ДТП водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса были доставлены в медицинские учреждения.
На Львовщине столкнулись легковушка и автобус – пассажиры в больнице
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Во Львовской области столкнулись легковушка и автобус. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 января на автодороге «Куровичи-Рогатин» в селе Затемное Львовского района. Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Peugeot 3008 и автобуса Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса: жительницы Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 год, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний житель Золочевского района – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Львов ДТП

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