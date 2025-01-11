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Свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени вновь доступны в Дії

13:53, 11 января 2025
В Дію вернулись свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.
Свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени вновь доступны в Дії
Фото: Министерство цифровой трансформации
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Государственный реестр актов гражданского состояния граждан возобновил доступ к цифровым свидетельствам в Дії.

В приложении Дія снова доступны следующие свидетельства:

- о рождении

- о браке

- о разводе

- об изменении имени

Сейчас специалисты работают над возвращением брака онлайн и других сервисов.

Ранее в Дії возобновили доступ еще к четырем услугам после кибератаки на государственные реестры.

Как сообщили в Минюсте, возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. 

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