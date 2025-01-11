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Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені знову доступні у Дії

13:53, 11 січня 2025
У Дію повернулися свідоцтва про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.
Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені знову доступні у Дії
Фото: Міністерства цифрової трансформації
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Державний реєстр актів цивільного стану громадян відновив доступ до цифрових свідоцтв у Дії.

В застосунку Дія знову доступні наступні свідоцтва:

- про народження

- про шлюб

- про розлучення

- про зміну імені

Наразі спеціалісти працюють над поверненням шлюбу онлайн та інших сервісів.

Раніше у Дії відновили доступ ще до чотирьох послуг після кібератаки на державні реєстри.

Як повідомили у Мін'юсті, відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

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