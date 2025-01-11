Військовослужбовці можуть отримати грошову допомогу – які розміри та умови виплати передбачені

Військовослужбовці можуть отримати грошову компенсацію витрат.

Як повідомляють у Міністерстві оборони України, військовослужбовці мають право на підйомну допомогу.

Що це?

Підйомна допомога — це грошова компенсація витрат, понесених військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, та тими, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Вона виплачуються за таких основних умов:

у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, навчання;

у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації в інший населений пункт.

Розміри підйомної допомоги

Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Одночасно з підйомною допомогою виплачуються добові, які встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі (далі – добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби (місцем навчання) відповідно до наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального закладу) із зазначенням нарахованої суми виплат.

Категорії військовослужбовців, що мають право на отримання підйомної допомоги та добових:

військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом (за призовом осіб офіцерського складу), і призначеним на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття (призову) на військову службу.

При цьому особам, які прийняті на військову службу із запасу і закінчили військові коледжі або навчальні центри (навчальні підрозділи), підйомна допомога виплачується, якщо вони після закінчення цих закладів призначені у військові частини, розташовані поза пунктом їх постійного проживання до прийняття на військову службу;

військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання);

військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів (навчальних центрів або підрозділів), термін навчання в яких становить менш як шість місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу (навчального центру або підрозділу) або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання);

військовослужбовцям, які після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби у Збройні Сили України та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони обіймали посади під час такого відрядження;

військовослужбовцям, призначеним на посади для подальшого проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини до відокремленого підрозділу чи з одного відокремленого підрозділу в інший відокремлений підрозділ цієї самої військової частини, що дислоковані в різних населених пунктах;

військовослужбовцям, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посади у військових частинах, яким не визначено пункту постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі прибуття її до місця постійної дислокації);

військовослужбовцям, які призначені на посади в іншу військову частину і прибули до неї в період її перебування поза пунктом постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі повернення її до місця постійної дислокації);

військовослужбовцям (у тому числі на членів їх сім’ї) у разі їх призначень на посади в екіпажі кораблів і суден, що будуються, переміщень у складі екіпажів цих кораблів і суден з пунктів будівництва до пунктів постійної дислокації та змін дислокації кораблів і суден у зв’язку з постановкою їх у ремонт (виплачується відповідно до наказів командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України);

​військовослужбовцям інших військових формувань, прийнятим для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України, у тому числі після закінчення навчальних закладів інших військових формувань, та призначеним на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони проходили військову службу (навчались);

військовослужбовцям, які прибули після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном, після призначення їх на посади у військову частину, що дислокована в інших населених пунктах, ніж місце військової служби, з якого вони були направлені для проходження військової служби або навчання за кордоном.

Право на отримання підйомної допомоги виникає:

на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;

на дату зарахування на навчання – для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів на строк понад 6 місяців;

на дату прибуття до місця дислокації, оголошену наказом командира військової частини, – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

На членів сім’ї – на дату подання рапорту на виплату підйомної допомоги.

Військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період не мають права на отримання підйомної допомоги, а набудуть таке право тільки у разі укладення ними контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України та подальшого переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший.

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