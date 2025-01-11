Всесвітня історія, географія та фізика не будуть обов’язковими предметами в старшій школі з 2027 року

Зате обов’язковим предметом буде фізична культура.

Міністерство освіти і науки України пояснило, які предмети будуть обов’язковими в старшій школі.

У відомстві зазначили, що реформа, яка розпочнеться 2027 року, покликана змінити застарілі підходи до освіти, підвищити її якість і надати учнівству більше можливостей. Старша школа зможе запропонувати учням й ученицям, незалежно від їхнього місця проживання, ширший вибір профілів, предметів і курсів, практичне та проєктне навчання.

Яким буде навчання в старшій школі?

У МОН зазначили, що старша школа має давати учням якомога більше можливостей для вибору свого шляху. Як показало соціологічне дослідження (про нього далі), саме цього хоче учнівство в старших класах. Тому в старшокласників буде кілька можливостей:

Профіль навчання. Профільні предмети учнівство вивчатиме поглиблено. Предмети / курси в межах профілю. Щоб ще більше індивідуалізувати вивчення обраного профілю, можна буде обрати окремі предмети. Предмети / курси поза профілем. Кожен учень і учениця потребує всебічного розвитку, а тому вибирати предмети можна буде й поза профілем. Наприклад, учень математичного профілю зможе вибрати курси природничих наук, мистецтва, літератури тощо.

Що буде обов'язковим?

Із 2027-2028 навчального року у 10–12-х класах вивчатимуть 7 обов’язкових предметів:

українська мова,

українська література,

історія України,

англійська мова,

математика,

фізична культура,

Захист України.

«Це кожен громадянин повинен знати на належному рівні», - наголошують у МОН.

Інші дисципліни в академічному ліцеї старшокласники обиратимуть самостійно, вибір залежатиме від профілю навчання. Ці предмети вивчатимуть поглиблено. Перед переходом до старшої школи випускники 9-х класів обиратимуть, де продовжити навчання — в академічному ліцеї чи закладі професійного спрямування.

Отож, зі списку обов’язкових предметів приберуть зарубіжну літературу, всесвітню історію, громадянську освіту, біологію/екологію, географію, фізику, хімію.

Варіанти профілів

У МОН повідомили, що варіантів профілів — десятки. Проте є три тематичні кластери, у межах яких формуватимуть профілі навчання:

Мовно-літературний: українська мова й література, іноземні мови й літератури тощо.

STEM: природничі науки, ІТ, математика тощо.

Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, психологія, соціологія тощо.

Учні й учениці вивчатимуть не лише обрані профільні предмети / курси, а й обов’язкові для всіх дисципліни.

Конкретні обовʼязкові предмети й курси визначить Типова освітня програма, над якою вже працює МОН. У 10 класі серед обовʼязкових будуть дисципліни, які представляють усі освітні галузі, визначені Державним стандартом профільної середньої освіти:

мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);

математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);

природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);

громадянська й історична (історія, громадянська освіта тощо);

соціальна і здоровʼязбережувальна (курси, повʼязані з добробутом, здоровʼям тощо);

інформатична (інформатика);

фізична культура (спортивні заняття);

мистецька (музичне мистецтво, живопис тощо);

технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).

Більше уваги обов’язковим для всіх дисциплінам старшокласники й старшокласниці приділятимуть у 10 класі, який буде адаптаційним. Учні й учениці ознайомляться з обраним профілем, щоб переконатись у виборі й за бажанням змінити його. Кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме до 12 класу, а обовʼязкових — зменшуватиметься.

Обираючи профіль навчання і предмети / курси, учень або учениця зможе поглиблювати знання і навички з однієї чи кількох освітніх галузей. До прикладу, обравши природничий профіль, учень або учениця матиме більше уроків хімії, фізики, спеціалізованих курсів галузі тощо. А обравши профіль, повʼязаний з вивченням мов, він / вона матиме більше годин на поглиблення знань з української та опанування іноземних мов.

Предмети, які вивчатимуть старшокласники і старшокласниці, можуть бути різноманітними. Особливо, якщо йдеться про вибіркові дисципліни. Нижче наводимо варіанти переліків предметів для 10 і 11 класів.

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