Практика судів
  1. Суспільство

Учні в Україні зможуть обирати академічне або професійне спрямування у школі

21:24, 11 січня 2025
Вже з 2027 року учні зможуть обирати профілі навчання та предмети залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії.
Учні в Україні зможуть обирати академічне або професійне спрямування у школі
Джерело фото: Alexis Brown / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 2027 року старшокласники зможуть самостійно обирати профілі навчання та предмети залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії. Для всіх учнів у великих містах чи невеликих містечках і селах відкриються нові можливості в академічних ліцеях і професійних коледжах.

Як пояснили на порталі «Профільна», в академічних ліцеях учнівство зможе обрати профіль (профілі) навчання в межах кластерів: STEM, мовно-літературний, соціально-гуманітарний, щоб вивчати предмети й курси поглиблено.

Також учні зможуть обирати предмети та інтегровані курси, що відповідають їхнім зацікавленням і цілям. З кожним роком кількість годин на вибіркові предмети зростатиме, даючи змогу створювати індивідуальний освітній шлях.

Окрім вибіркових, будуть і обовʼязкові для всіх предмети. Це фундаментальні компетентності з української мови, математики, англійської, історії тощо.

Зазначимо, що безоплатне харчування для учнів початкової школи продовжать у 2025 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському.

Верховна Рада розгляне комітетський законопроект про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

У законопроекті пропонується удосконалити механізми направлення і перебування підрозділів ЗСУ на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Верховна Рада схвалила законопроект Веніславського щодо розширення даних, які відносяться до державної таємниці

Схвалений за основу законопроект дещо плутано пропонує віднести до державної таємниці дані про формування матеріально-технічного резерву, крім даних про використання коштів на закупівлі.

Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області