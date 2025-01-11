Учні в Україні зможуть обирати академічне або професійне спрямування у школі

Вже з 2027 року учні зможуть обирати профілі навчання та предмети залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії.

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З 2027 року старшокласники зможуть самостійно обирати профілі навчання та предмети залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії. Для всіх учнів у великих містах чи невеликих містечках і селах відкриються нові можливості в академічних ліцеях і професійних коледжах.

Як пояснили на порталі «Профільна», в академічних ліцеях учнівство зможе обрати профіль (профілі) навчання в межах кластерів: STEM, мовно-літературний, соціально-гуманітарний, щоб вивчати предмети й курси поглиблено.

Також учні зможуть обирати предмети та інтегровані курси, що відповідають їхнім зацікавленням і цілям. З кожним роком кількість годин на вибіркові предмети зростатиме, даючи змогу створювати індивідуальний освітній шлях.

Окрім вибіркових, будуть і обовʼязкові для всіх предмети. Це фундаментальні компетентності з української мови, математики, англійської, історії тощо.

Зазначимо, що безоплатне харчування для учнів початкової школи продовжать у 2025 році.

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