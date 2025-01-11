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У Львові затримали голову ВЛК, який за $2000 обіцяв відстрочку від мобілізації

15:06, 11 січня 2025
Під час обшуків у голови ВЛК виявлено понад 16 тисяч доларів та 7 тисяч гривень.
У Львові затримали голову ВЛК, який за $2000 обіцяв відстрочку від мобілізації
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У Львові повідомили про підозру 44-річному голові резервного складу військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК і СП та 43-річному військовозобов’язаному уродженцю Сокальщини. Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а «клієнту» – надання хабаря, пише Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, військовозобов’язаний звернувся до лікаря для отримання фіктивного діагнозу, а той за 2000 доларів США погодився організувати відтермінування мобілізації. Відповідно до домовленостей, посадовець мав оформити рішення ВЛК про тимчасову непридатність чоловіка до військової служби за станом здоров’я, що дало б йому змогу уникнути призову.

Незаконну схему було задокументовано правоохоронцями, а голову ВЛК затримано.

Під час обшуків у його житлі та робочому кабінеті виявлено понад 16 тисяч доларів США, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази.

Наразі прокурорами подано клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Також розглядається питання відсторонення посадовця від виконання обов’язків. Правоохоронці перевіряють його причетність до аналогічних злочинів і встановлюють інших можливих співучасників.

Як повідомляла «Судово-юридична газета»Нацполіція розпочала масштабну спецоперацію з викриття незаконних каналів переправлення чоловіків за кордон.

10 січня оголосили 45 підозр організаторам та учасникам схем переправлення ухилянтів через кордон. 

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ОГП прокуратура Львів хабар ВЛК

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