У Пенсійному фонді пояснили, як виплачується пенсія за довіреністю

Довіреність діє за визначеним у ній строком, однак отримання пенсії за нею обмежується періодом до 12 місяців.

Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області розповідає, коли та як пенсія може бути виплачена за довіреністю.

Зазначається, що для оформлення виплати пенсії за довіреністю пенсіонеру потрібно особисто подати заяву до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Термін дії довіреності визначається в самому документі. Однак строк виплати пенсії за ним не може перевищувати 12 місяців. Після спливу цього терміну пенсіонеру потрібно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю. В такому випадку, виплата пенсії буде продовжена знову на один рік, починаючи з місяця, що настає за місяцем подання заяви (але не довше строку дії довіреності).

Згідно з чинним законодавством, довіреність на отримання пенсійних виплат посвідчується нотаріально.

Якщо у населеному пункті немає нотаріусів, засвідчити чинність документу може уповноважена особа органу місцевого самоврядування.

Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.

Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу.

Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Також довіреність на одержання пенсії може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

В тексті довіреності має бути зазначено:

місце та дата її складання (підписання);

відомості про довірителя та представника (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання представника);

обсяг повноважень представника;

строк дії довіреності;

підпис.

Довіреність без зазначення дати її підписання та підписів вважається недійсною.

Виплата пенсії здійснюється через підприємства поштового зв’язку та установи банків. Таким чином, довіреність для виплати пенсії довірена особа надає безпосередньо працівнику поштового зв’язку або при знятті коштів із вкладу банку. Після першої виплати пенсії через поштове відділення зв’язку довіреність або її копію залишають на виплатному об’єкті поштового зв’язку в окремій справі.

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