У Києві розікрали понад 1,2 млн грн на будівництві футбольного поля для спортивної школи

У столиці за монтаж ігрового майданчика переплатили понад 1,2 млн гривень.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованій Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрюваний уклав з приватним підприємством договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 млн гривень.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова вартість ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовим приміщенням, складає близько 1,8 млн гривень.

«Згідно висновку економічної експертизи, внаслідок закупівлі майданчика за завищеною у майже два рази вартістю, територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 млн гривень», - заявили у прокуратурі.

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