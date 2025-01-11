В Киеве разворовали более 1,2 млн грн на строительстве футбольного поля для спортивной школы

В столице за монтаж игровой площадки переплатили более 1,2 млн. гривен.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы, подчиненному Департаменту молодежи и спорту исполнительного органа КГГА.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый заключил с частным предприятием договор о приобретении и монтаже игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.

Согласно выводу товароведческой экспертизы, рыночная стоимость игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовым помещением составляет около 1,8 млн гривен.

«Согласно выводу экономической экспертизы, в результате закупки площадки по завышенной в почти два раза стоимости, территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен», - заявили в прокуратуре.

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