Байден готовит указ об использовании искусственного интеллекта для киберзащиты

В издании пишут, что пока нясно, позволит ли избранный президент Дональд Трамп сохранить указ после вступления в должность, поскольку он еще не обозначил свои намерения по усилению киберполитики или агентств, хотя вопросы кибербезопасности, как правило, являются предметом двухпартийной озабоченности.

Там также сообщили, что федеральные агентства продолжают оценивать последствия недавнего масштабного вмешательства хакеров из Китая в телекоммуникационные компании США, которое позволило хакерам шпионить за телефонами нескольких высокопоставленных чиновников США.

Как сообщается, указ Байдена создаст программу в Пентагоне по использованию моделей ИИ для усиления усилий по киберзащите. Кроме того, указ создаст пилотную программу в энергетическом секторе по использованию ИИ для усиления кибербезопасности.