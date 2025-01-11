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Байден готовит указ об использовании искусственного интеллекта для киберзащиты

12:42, 11 января 2025
Этот указ станет последним крупным шагом президента Джо Байдена в сфере киберполитики, прежде чем он покинет Белый дом — Politico.
Байден готовит указ об использовании искусственного интеллекта для киберзащиты
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Действующий президент США Джо Байден готовится издать указ о кибербезопасности после взломов, связанных с Китаем. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что будущий указ станет третьим, который Байден подпишет за время своего пребывания в должности, и будет направлен на укрепление кибербезопасности страны посредством использования ИИ и необходимых обновлений федеральных стандартов безопасности. Этот указ будет представлять собой набор окончательных кибертребований перед уходом Байдена из Белого дома.

В издании пишут, что пока нясно, позволит ли избранный президент Дональд Трамп сохранить указ после вступления в должность, поскольку он еще не обозначил свои намерения по усилению киберполитики или агентств, хотя вопросы кибербезопасности, как правило, являются предметом двухпартийной озабоченности.

Там также сообщили, что федеральные агентства продолжают оценивать последствия недавнего масштабного вмешательства хакеров из Китая в телекоммуникационные компании США, которое позволило хакерам шпионить за телефонами нескольких высокопоставленных чиновников США.

Как сообщается, указ Байдена создаст программу в Пентагоне по использованию моделей ИИ для усиления усилий по киберзащите. Кроме того, указ создаст пилотную программу в энергетическом секторе по использованию ИИ для усиления кибербезопасности.

В указе также рассматриваются более широкие вопросы, такие как безопасность программного обеспечения, которая в последние годы стала головной болью для администрации Байдена. Множество крупных киберинцидентов были вызваны хакерами, эксплуатирующими уязвимости в неисправном программном обеспечении, широко используемом федеральными агентствами и частными компаниями.

Ожидается, что исполнительный указ изменит правила федеральных закупок, чтобы потребовать от компаний-разработчиков программного обеспечения, поставляющих свои продукты федеральным агентствам, представлять в Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры документацию, подтверждающую, что они внедрили серьезные меры по кибербезопасности. 

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США указ киберзащита Джо Байден

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