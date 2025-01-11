Байден готує указ про використання штучного інтелекту для кіберзахисту

Цей указ стане останнім великим кроком президента Джо Байдена у сфері кіберполітики перед тим, як він покине Білий дім — Politico.

Чинний президент США Джо Байден готується видати указ про кібербезпеку після зламів, пов'язаних із Китаєм. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що майбутній указ стане третім, який Байден підпише за час свого перебування на посаді, і буде спрямований на зміцнення кібербезпеки країни через використання ШІ та необхідних оновлень федеральних стандартів безпеки. Цей указ являтиме собою набір остаточних кібервимог перед тим, як Байден покине Білий дім.

У виданні пишуть, що поки незрозуміло, чи дозволить обраний президент Дональд Трамп зберегти указ після вступу на посаду, оскільки він ще не окреслив своїх намірів щодо посилення кіберполітики чи агенцій, хоча питання кібербезпеки, як правило, є предметом двопартійної стурбованості.

Там також повідомили, що федеральні агенції продовжують оцінювати наслідки нещодавнього масштабного втручання хакерів з Китаю в телекомунікаційні компанії США, яке дозволило їм шпигувати за телефонами кількох високопосадовців США.

Як повідомляється, указ Байдена створить програму в Пентагоні щодо використання моделей ШІ для посилення зусиль з кіберзахисту. Крім того, указ створить пілотну програму в енергетичному секторі з використання ШІ для посилення кібербезпеки.

Указ також розглядає ширші питання, такі як безпека програмного забезпечення, яка в останні роки стала проблемою для адміністрації Байдена. Безліч великих кіберинцидентів були викликані хакерами, що експлуатують уразливості в несправному програмному забезпеченні, яке широко використовується федеральними агентствами та приватними компаніями.

Очікується, що виконавчий указ змінить правила федеральних закупівель, щоб вимагати від компаній-розробників програмного забезпечення, що поставляють свої продукти федеральним агентствам, подавати до Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури документацію, що підтверджує, що вони впровадили серйозні заходи щодо кібербезпеки.

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