Практика судів
  1. У світі

Байден готує указ про використання штучного інтелекту для кіберзахисту

12:42, 11 січня 2025
Цей указ стане останнім великим кроком президента Джо Байдена у сфері кіберполітики перед тим, як він покине Білий дім — Politico.
Байден готує указ про використання штучного інтелекту для кіберзахисту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чинний президент США Джо Байден готується видати указ про кібербезпеку після зламів, пов'язаних із Китаєм. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що майбутній указ стане третім, який Байден підпише за час свого перебування на посаді, і буде спрямований на зміцнення кібербезпеки країни через використання ШІ та необхідних оновлень федеральних стандартів безпеки. Цей указ являтиме собою набір остаточних кібервимог перед тим, як Байден покине Білий дім. 

У виданні пишуть, що поки незрозуміло, чи дозволить обраний президент Дональд Трамп зберегти указ після вступу на посаду, оскільки він ще не окреслив своїх намірів щодо посилення кіберполітики чи агенцій, хоча питання кібербезпеки, як правило, є предметом двопартійної стурбованості.

Там також повідомили, що федеральні агенції продовжують оцінювати наслідки нещодавнього масштабного втручання хакерів з Китаю в телекомунікаційні компанії США, яке дозволило їм шпигувати за телефонами кількох високопосадовців США.

Як повідомляється, указ Байдена створить програму в Пентагоні щодо використання моделей ШІ для посилення зусиль з кіберзахисту. Крім того, указ створить пілотну програму в енергетичному секторі з використання ШІ для посилення кібербезпеки.

Указ також розглядає ширші питання, такі як безпека програмного забезпечення, яка в останні роки стала проблемою для адміністрації Байдена. Безліч великих кіберинцидентів були викликані хакерами, що експлуатують уразливості в несправному програмному забезпеченні, яке широко використовується федеральними агентствами та приватними компаніями.

Очікується, що виконавчий указ змінить правила федеральних закупівель, щоб вимагати від компаній-розробників програмного забезпечення, що поставляють свої продукти федеральним агентствам, подавати до Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури документацію, що підтверджує, що вони впровадили серйозні заходи щодо кібербезпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США указ кіберзахист Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, не може на власний розсуд вимагати від суду заміни захисника за призначенням з особистих мотивів – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що місцевий суд не розглянув його заяви про відмову від «безоплатного» захисника, який не надавав йому належної правової допомоги.

Самі по собі заперечення про наявність у заявника права на виплату одноразової грошової допомоги не свідчать про існування спору про право – Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що встановлення факту перебування на утриманні батька до смерті останнього необхідно заявнику для виплати одноразової грошової допомоги, і заявник не має іншої можливості одержати документ, який посвідчує такий факт, тому звернувся до суду в порядку окремого провадження.

Питання необхідності влаштувати неповнолітню дитину військовозобов’язаним не звільняє його від обов’язку прибути до збірного пункту для відправки на службу – Верховний Суд

Звернення військовозобов’язаного до уповноважених органів з метою вирішення питання про влаштування його неповнолітньої дитини на час мобілізації не звільняють військовозобов’язаного від обов’язку прибути у визначені в бойовій повістці дату і час до збірного пункту ТЦК – позиція Верховного Суду.

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду

Як зазначає уряд, соціальної доступної оренди в країні не існує, що є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

Чи може чоловік, який самостійно виховує малолітніх дітей, виїхати з ними за кордон – позиція Верховного Суду

Прикордонна служба відмовила чоловіку, який самостійно виховує двох малолітніх дітей, у перетині кордону – Верховний Суд підтвердив рішення судів, які визнали протиправною і скасували цю відмову.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області