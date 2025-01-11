У МОЗ розповіли, чи змінилися критерії встановлення інвалідності для пацієнтів з онкологічними захворюваннями

Реформа передбачає низку суттєвих полегшень для пацієнтів із онкологічними захворюваннями, спрямованих на зменшення бюрократичного навантаження.

Фото: greenpost.ua

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило ключові положення реформи МСЕК, що стосуються проведення оцінювання пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Нова система оцінювання базується на комплексному підході до аналізу функціонального стану пацієнта, критерії встановлення інвалідності більше не обмежуються виключно медичними показниками, а охоплюють широкий спектр факторів, які впливають на якість життя.

Під час проведення оцінювання враховуються:

Здатність до самообслуговування: можливість виконання основних побутових завдань без сторонньої допомоги (харчування, гігієна, одягання).

Соціальна активність: здатність до інтеграції у суспільство, участь у соціальних зв’язках.

Здатність до навчання: потенціал до опанування нових знань і навичок.

Здатність до трудової діяльності: рівень професійної працездатності або потреба в адаптації робочих умов.

Орієнтація у просторі та спілкування: вміння орієнтуватися в середовищі, підтримувати контакт з іншими людьми.

Контроль поведінки: здатність самостійно приймати рішення та керувати власними діями.

Такий підхід дозволяє глибше оцінити не лише фізичний стан пацієнта, але й наслідки проведених сеансів хіміоєтерапії, операцій чи видалення органів, а також врахувати індивідуальний прогноз відновлення. Наприклад, пацієнти, які мають тяжкі форми онкологічних захворювань, але зберігають базову здатність до самообслуговування, можуть отримати належну підтримку через комплексну оцінку їхніх потреб​​.

Ці аспекти регламентовані в Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 № 1338. Зокрема, такі положення описані в розділі загальних положень Порядку та деталізовані у Критеріях встановлення інвалідності​​.

Чи змінилися критерії встановлення інвалідності для пацієнтів з онкологічними захворюваннями?

Основні принципи встановлення інвалідності для таких пацієнтів залишилися такими ж, як і раніше, але були деталізовані та доповнені.

Перелік онкологічних захворювань із несприятливим прогнозом

Затверджено новий список хвороб, які автоматично визнаються підставою для встановлення інвалідності на 5 років без необхідності щорічного переогляду. Це зменшує бюрократичне навантаження на пацієнтів, які перебувають у тяжкому стані.

До таких захворювань належать:

Тяжкі форми онкогематологічних патологій, зокрема, гострі лейкемії та деякі форми лімфом, які мають високий ризик прогресування або рецидиву​​.

Онкологічні ураження з високою ймовірністю рецидиву або прогресування, наприклад, метастатичні пухлини чи захворювання, де ефективність лікування обмежена навіть за сучасних умов​​.

Термін дії інвалідності

У багатьох випадках пацієнтам встановлюється інвалідність на 5 років, що значно спрощує отримання соціальних гарантій​​.

Узгодженість із прогнозом захворювання

Нові критерії враховують не лише поточний стан, а й прогноз захворювання, включаючи ймовірність прогресування хвороби навіть за умов найкращого лікування.

Це положення регламентоване у Критеріях для направлення особи на оцінювання повсякденного функціонування особи та Переліку захворювань, за якими інвалідність встановлюється на 5 років без щорічного переогляду, що додаються до постанови Кабінету Міністрів України​​.

Як це працюватиме?

Лікуючий лікар готує електронне направлення.

Оцінювання проводить експертна команда в одному з затверджених закладів за вибором пацієнта.

Рішення приймається з урахуванням комплексного аналізу стану здоров’я, соціальної активності та інших факторів​​.

Спрощення порядку проведення оцінювання для пацієнтів з онкологічними захворюваннями

Реформа передбачає низку суттєвих полегшень для пацієнтів із онкологічними захворюваннями, спрямованих на зменшення бюрократичного навантаження та створення зручних умов для отримання статусу інвалідності.

Безстрокове встановлення інвалідності

Для пацієнтів із онкологічними захворюваннями, що мають несприятливий прогноз, або з необоротними станами, які супроводжуються значними порушеннями функцій організму, статус інвалідності встановлюється без визначення строку повторного огляду. Це означає:

Пацієнту не потрібно проходити щорічні переогляди, навіть у випадку прогресування хвороби.

Соціальні гарантії та підтримка залишаються доступними без додаткового підтвердження​.

Дистанційне та виїзне оцінювання для осіб, які не можуть прибути на оцінювання до лікарні

Нові процедури дозволяють проводити оцінювання дистанційно або за місцем перебування пацієнта:

Заочне оцінювання застосовується у випадках, коли пацієнт через стан здоров’я не може прибути до медичного закладу. Рішення ухвалюється на підставі наданих медичних документів​​.

Виїзне оцінювання можливе для пацієнтів із тяжкими обмеженнями мобільності, коли експертна команда відвідує пацієнта на місці лікування або проживання​​.

Оцінювання із використанням телемедицини. Дозволяє провести оцінювання дистанційно за допомогою сучасних цифрових технологій.

Відповіді на популярні питання

Чи будуть люди з ​​онкологічними захворюваннями позбавлені статусу інвалідності?

Ні, статус інвалідності надається відповідно до індивідуальної оцінки стану пацієнта та впливу захворювання на повсякденне функціонування​​.

Чи враховуються наслідки лікування, наприклад, хіміоєтерапії?

Так, оцінювання включає аналіз наслідків лікування та прогноз щодо відновлення​​.

Захист прав людей з онкологічними захворюваннями: перспективи і подальші дії:

контроль за дотриманням стандартів оцінювання;

прозорість процесу;

можливість подати скаргу у разі незгоди з рішенням​​​.

Запровадження нових критеріїв, зокрема переліку захворювань із несприятливим прогнозом, та спрощення процедур сприяють підвищенню якості життя пацієнтів і забезпечують їм належний доступ до соціальних гарантій.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

Також у МОЗ повідомили процедуру оскарження рішення експертної команди, яка замінила МСЕК.

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