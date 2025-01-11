Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Байден продовжить статус тимчасового захисту для мільйона мігрантів із Судану, України та Венесуели

12:08, 11 січня 2025
Громадяни чотирьох країн зможуть залишатись у США ще до 2026 року.
Байден продовжить статус тимчасового захисту для мільйона мігрантів із Судану, України та Венесуели
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента Джо Байдена вирішила продовжити програму Тимчасового захищеного статусу (TPS) для майже мільйону мігрантів з України, Сальвадору, Судану та Венесуели, надаючи їм можливість залишатися у США з дозволами на роботу та захистом від депортації до 2026 року. Про це повідомляє Politico.

Таким чином, понад 100 тисяч українців матимуть право залишатись у США до серпня 2026 року.

Програма TPS була впроваджена у 1990 році для захисту іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через війни, нестабільність чи катастрофи. Байден розширив дію програми у зв'язку з війною в Україні та кризами у Венесуелі, Гаїті та інших країнах.

Очікується, що адміністрація Трампа згорне цю політику, оскільки новий президент має намір запровадити більш жорсткі імміграційні правила та продовжити масові депортації. Хоча статус TPS може бути відкликаний міністром внутрішньої безпеки за умови, що уряд надасть 60-денне повідомлення, крок Байдена щодо продовження захисту може затримати спроби Трампа скасувати її.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп готує понад 100 указів, які почне підписувати у перший день роботи в Білому домі. Документи стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій та низки інших політичних пріоритетів.

Також Трамп підтвердив намір ввести надзвичайний стан, щоб депортувати нелегальних мігрантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

 

США Україна Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, не може на власний розсуд вимагати від суду заміни захисника за призначенням з особистих мотивів – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що місцевий суд не розглянув його заяви про відмову від «безоплатного» захисника, який не надавав йому належної правової допомоги.

Самі по собі заперечення про наявність у заявника права на виплату одноразової грошової допомоги не свідчать про існування спору про право – Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що встановлення факту перебування на утриманні батька до смерті останнього необхідно заявнику для виплати одноразової грошової допомоги, і заявник не має іншої можливості одержати документ, який посвідчує такий факт, тому звернувся до суду в порядку окремого провадження.

Питання необхідності влаштувати неповнолітню дитину військовозобов’язаним не звільняє його від обов’язку прибути до збірного пункту для відправки на службу – Верховний Суд

Звернення військовозобов’язаного до уповноважених органів з метою вирішення питання про влаштування його неповнолітньої дитини на час мобілізації не звільняють військовозобов’язаного від обов’язку прибути у визначені в бойовій повістці дату і час до збірного пункту ТЦК – позиція Верховного Суду.

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду

Як зазначає уряд, соціальної доступної оренди в країні не існує, що є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

Чи може чоловік, який самостійно виховує малолітніх дітей, виїхати з ними за кордон – позиція Верховного Суду

Прикордонна служба відмовила чоловіку, який самостійно виховує двох малолітніх дітей, у перетині кордону – Верховний Суд підтвердив рішення судів, які визнали протиправною і скасували цю відмову.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області