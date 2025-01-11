Байден продовжить статус тимчасового захисту для мільйона мігрантів із Судану, України та Венесуели

Громадяни чотирьох країн зможуть залишатись у США ще до 2026 року.

Адміністрація президента Джо Байдена вирішила продовжити програму Тимчасового захищеного статусу (TPS) для майже мільйону мігрантів з України, Сальвадору, Судану та Венесуели, надаючи їм можливість залишатися у США з дозволами на роботу та захистом від депортації до 2026 року. Про це повідомляє Politico.

Таким чином, понад 100 тисяч українців матимуть право залишатись у США до серпня 2026 року.

Програма TPS була впроваджена у 1990 році для захисту іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через війни, нестабільність чи катастрофи. Байден розширив дію програми у зв'язку з війною в Україні та кризами у Венесуелі, Гаїті та інших країнах.

Очікується, що адміністрація Трампа згорне цю політику, оскільки новий президент має намір запровадити більш жорсткі імміграційні правила та продовжити масові депортації. Хоча статус TPS може бути відкликаний міністром внутрішньої безпеки за умови, що уряд надасть 60-денне повідомлення, крок Байдена щодо продовження захисту може затримати спроби Трампа скасувати її.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп готує понад 100 указів, які почне підписувати у перший день роботи в Білому домі. Документи стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій та низки інших політичних пріоритетів.

Також Трамп підтвердив намір ввести надзвичайний стан, щоб депортувати нелегальних мігрантів.

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