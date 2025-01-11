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Байден продлит статус временной защиты для миллиона мигрантов из Судана, Украины и Венесуэлы

12:08, 11 января 2025
Граждане четырех стран смогут оставаться в США еще до 2026 года.
Байден продлит статус временной защиты для миллиона мигрантов из Судана, Украины и Венесуэлы
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Администрация президента Джо Байдена решила продлить программу Временного защищенного статуса (TPS) для почти миллиона мигрантов из Украины, Сальвадора, Судана и Венесуэлы, предоставляя им возможность оставаться в США с разрешениями на работу и защитой от депортации до 2026 года. Об этом сообщает Politico.

Таким образом, более 100 тысяч украинцев будут иметь право оставаться в США до августа 2026 года.

Программа TPS была введена в 1990 году для защиты иностранцев, которые не могут безопасно вернуться в свои страны из-за войн, нестабильности или катастрофы. Байден расширил действие программы по войне в Украине и кризисам в Венесуэле, Гаити и других странах.

Ожидается, что администрация Трампа свернет эту политику, поскольку новый президент намерен ввести более жесткие иммиграционные правила и продолжить массовые депортации. Хотя статус TPS может быть отозван министром внутренней безопасности при условии, что правительство предоставит 60-дневное сообщение, шаг Байдена по продолжению защиты может задержать попытки Трампа отменить ее.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп готовит более ста указов, которые начнет подписывать в первый день работы в Белом доме. Документы будут касаться вопросов безопасности границ, депортаций и других политических приоритетов.

Также Трамп подтвердил намерение ввести чрезвычайное положение, чтобы депортировать нелегальных мигрантов.

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США Украина Джо Байден

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