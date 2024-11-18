Трамп подтвердил намерение объявить чрезвычайное положение в США и привлечь военных для массовой депортации

Дональд Трамп подтвердил намерение ввести чрезвычайное положение, чтобы депортировать нелегальных мигрантов.

Фото: cnn.com

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержал намерение объявить чрезвычайное положение в стране с использованием военных ресурсов для реализации программ массовой депортации.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп ответил на сообщение о том, что он рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для депортации незаконно въехавших в США иностранцев.

«В отчетах новая администрация Трампа готова объявить чрезвычайное положение в стране и использовать военные ресурсы, чтобы остановить вторжение Байдена с помощью программы массовой депортации», - написал консервативный комментатор Том Фиттон.

Отвечая на пост Фиттона, Трамп написал: «Правда».

В свою очередь издание Newsweek со ссылкой на пресс-секретаря президентской кампании Трампа Кэролайн Ливитт заявило, что Трамп задействует «все необходимые силы на уровне государства и штатов для проведения крупнейшей в истории США операции по депортации нелегальных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми».

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