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Наймолодша в історії Білого дому: прессекретарем Дональда Трампа стане Керолайн Лівітт

08:12, 16 листопада 2024
27-річна Керолайн Лівітт раніше була помічником прессекретаря під час першого терміну Трампа у Білому домі.
Наймолодша в історії Білого дому: прессекретарем Дональда Трампа стане Керолайн Лівітт
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Обраний президент США Дональд Трамп призначить речником Білого дому 27-річну Керолайн Лівітт.

Лівітт була прессекретарем передвиборчої кампанії Трампа та помічницею прессекретаря у його першій адміністрації. Тепер вона стане наймолодшою ​​представницею Білого дому в історії США. До цього досягнення належало Рону Зіглеру, який обійняв посаду прессекретаря Білого дому у 29 років за Річарда Ніксона.

«Керолайн розумна, жорстка та зарекомендувала себе як високоефективний комунікатор. Я абсолютно впевнений, що вона чудово проявить себе на трибуні і допоможе донести до американського народу наше послання», – цитує заяву Трампа USA Today.

Що відомо про Керолайн Лівітт

Лівітт - уродженка штату Нью-Гемпшир у Новій Англії. Вона вивчала комунікації та політологію у католицькому коледжі Сент-Ансельм.

Ще студенткою вона пройшла стажування на телеканалі Fox News. У пресслужбу Білого дому Лівітт прийшла незабаром після закінчення коледжу у 2019 році. Вона розпочала свою кар'єру як рядовий співробітник служби та спічрайтер, потім стала помічником прес-секретаря.

«Я допомагала Макінані готуватися до брифінгів і боролася з упередженими мейнстрімними ЗМІ», - сказано у її офіційної біографії.

За словами Лівітт, отриманий нею у Білому домі та на Fox News «перший досвід зіткнення зі світом преси» вплинув на її рішення будувати кар'єру прессекретаря.

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США Дональд Трамп

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