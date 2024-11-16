Самая молодая в истории Белого дома: пресс-секретарем Дональда Трампа станет Кэролайн Ливитт

27-летняя Кэролайн Ливитт ранее была помощником пресс-секретаря во время первого срока Трампа в Белом доме.

Избранный президент США Дональд Трамп назначит пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Кэролайн Ливитт.

Ливитт была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и помощницей пресс-секретаря в его первой администрации. Теперь она станет самой молодой представительницей Белого дома в истории США. До этого достижение принадлежало Рону Зиглеру, который занял должность пресс-секретаря Белого дома в 29 лет при Ричарде Никсоне.

«Кэролайн умна, жестка и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание», – цитирует заявление Трампа USA Today.

Что известно о Кэролайн Ливитт

Ливитт — уроженка штата Нью-Гэмпшир в Новой Англии. Она изучала коммуникации и политологию в католическом колледже Сент-Ансельм.

Еще будучи студенткой, она прошла стажировку на телеканале Fox News. В пресс-службу Белого дома Ливитт пришла вскоре после окончания колледжа в 2019 году. Она начала свою карьеру как рядовой сотрудник службы и спичрайтер, потом стала помощником пресс-секретаря.

«Я помогала Макинани готовиться к брифингам и боролась с предвзятыми мейнстримными СМИ», - сказано в ее официальной биографии.

По словам Ливитт, полученный ею в Белом доме и на Fox News «первый опыт соприкосновения с миром прессы» повлиял на ее решение строить карьеру пресс-секретаря.

Ранее сообщалось, что Трамп выбирает Джея Клейтона главным федеральным прокурором на Манхэттене.

Кроме того, Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США.

Еще сообщалось, что Трамп назначит главой Пентагона ветерана и лицо Fox News Пита Хегсета.

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