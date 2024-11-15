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Суд продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко

17:00, 15 ноября 2024
Николая Тищенко оставили под круглосуточным домашним арестом.
Суд продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко
Фото: ukranews.com
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15 ноября Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря 2024 года, сообщило Суспільне.

Во время заседания прокурор ходатайствовал продлить меру пресечения нардепу в виде круглосуточного домашнего ареста.

Защитники Тищенко не соглашались с этим ходатайством. В частности, адвокаты просили о замене меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест, или же на личные обязательства, чтобы Тищенко мог осуществлять свою работу как депутат.

Напомним, нардепу сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военного в Днепре. 

Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест.

Также сообщалось, что под стражу отправили охранника нардепа Тищенко, участвовавшего в нападении на бывшего военного в Днепре.

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