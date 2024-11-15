До 18 декабря вряд ли будут установлены сроки демобилизации — Ирина Фриз

По словам Ирины Фриз, Кабмину было предоставлено 8 месяцев для того, чтобы они разработали отдельный законопроект.

Как известно, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря 2024 года.

Однако народная депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз считает, что до конца года вряд ли будут установлены четкие сроки для демобилизации. Об этом она сказала в комментарии телеканалу «Киев 24».

«Нет никакой гарантии, что 18 декабря что-нибудь увидим. Кабинету министров было предоставлено 8 месяцев для того, чтобы они разработали отдельный законопроект, который бы устанавливал четкие сроки для увольнения во время действия военного положения.

Я не могу вам утвердительно сказать, что до конца года мы вообще что-нибудь увидим от Министерства обороны относительно четких сроков», - сказала депутат.

Добавим, в Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет.

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