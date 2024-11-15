До 18 грудня навряд чи будуть встановлені строки для демобілізації — Ірина Фріз

За словами Ірини Фріз, Кабміну було надано 8 місяців для того, щоб вони розробили окремий законопроект.

Як відомо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенка заявляв, що Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.

Проте народна депутатка України, членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що до кінця року навряд чи будуть встановлені чіткі терміни для демобілізації. Про це вона сказала у коментарі телеканалу «Київ 24»

«Немає жодної гарантії, що 18 грудня що небудь побачимо. Кабінету міністрів було надано 8 місяців для того, щоб вони розробили окремий законопроект, який би встановлювали чіткі строки для звільнення під час дії воєнного стану.

Я не можу вам ствердно сказати, що до кінця року ми взагалі що небудь побачимо від Міністерства оборони щодо чітких термінів», - сказала депутатка.

Додамо, до Ради внесли законопроект про можливість звільнитися з військової служби мобілізованим чоловікам до 25 років

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