Міноборони готує законопроект про умови демобілізації – Роман Костенко

Законопроект планують підготувати до 18 грудня 2024 року, зазначив секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

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У Кабміні готують законопроект про демобілізацію. Так, за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенка, Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року. Про це він сказав у коментарі УП.

Як цитує його видання, Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроекту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.

Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проект буде готовий у визначений парламентом терміном – до 18 грудня 2024 року.

Слід зазначити, що прийнятий навесні закон про посилення мобілізації передбачає доручення Кабміну «розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації».

Таким чином, у зв’язку з відповідним дорученням Кабмін в особі Міноборони мав розробити відповідний законопроект. Коли його буде винесено на розгляд уряду – поки невідомо.

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