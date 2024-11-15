Трамп выбирает Джея Клейтона главным федеральным прокурором на Манхэттене

В случае подтверждения, Клейтон будет курировать самую престижную прокуратуру США в стране, несмотря на отсутствие опыта работы прокурором.

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Избранный президент Дональд Трамп выбрал Джея Клейтона, давнего корпоративного юриста и бывшего регулятора Уолл-стрит, в качестве прокурора США, курирующего Манхэттен. Об этом пишет Politico.

Клейтон занимал должность председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам в течение первого срока Трампа, но не имеет опыта работы в качестве прокурора по уголовным делам. Если это будет подтверждено Сенатом, Клейтон возглавит самую престижную федеральную прокуратуру в стране: Южный округ Нью-Йорка, который имеет юрисдикцию над крупнейшими финансовыми учреждениями и привлекает множество громких дел о белых воротничках и коррупции в общественных делах.

58-летний Клейтон был юристом с Уолл-стрит в Sullivan & Cromwell, представляющим крупные финансовые учреждения, прежде чем быть назначен в Комиссию по ценным бумагам и биржам в 2017 году.

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