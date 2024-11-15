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В Новой Зеландии парламент остановил работу из-за ритуала хаку – видео

08:29, 15 ноября 2024
В Новой Зеландии депутаты выполнили хаку в парламенте в знак протеста против пересмотра Договора Вайтанги.
В Новой Зеландии парламент остановил работу из-за ритуала хаку – видео
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В Новой Зеландии заседание парламента остановили на 30 минут из-за хаку, выполненную депутатами из партии Te Pāti Māori. Протест состоялся на фоне обсуждения противоречивого законопроекта о переосмыслении Договора Вайтанги - ключевого исторического соглашения между британской короной и народом маори. Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел после того, как депутат Хана-Раухити Майпи-Кларк порвала копию законопроекта и начала исполнение хаки прямо в зале заседаний. К ней присоединились другие депутаты из Te Pāti Māori и их сторонники. Этот шаг стал реакцией на предложенные изменения, которые, по мнению маори, подрывают их права.

Заседание парламента остановили, после чего законопроект все же получил поддержку на первом чтении благодаря голосам правящей коалиции. Однако Майпи-Кларк была отстранена от работы в парламенте.

Законопроект, предложенный партией ACT, предусматривает новую интерпретацию Договора Вайтанги, заключенного 184 года назад. Этот документ является основой государственного устройства Новой Зеландии и регулирует отношения между короной и маори. Партия ACT настаивает, что изменения направлены на обеспечение равных возможностей для всех граждан. Однако представители маори и активисты считают это наступлением на права коренного населения, которое составляет около 20% населения страны.

Протесты против законопроекта охватили всю страну. Сотни людей двинулись маршем из северных регионов в столицу Веллингтона, где на следующей неделе планируется масштабный митинг.

Хака (иногда называется гака) - это традиционный ритуал маори, сочетающий танец, пение и особую мимику. Исторически хака была боевым танцем, который исполняли воины маори перед битвами. Благодаря устрашающим движениям, громким крикам, выпученным глазам и высунутому языку, они стремились запугать врага и поднять боевой дух. Со временем ритуал приобрел новое значение. Хаку начали выполнять и в мирных целях - во время церемоний, праздников и общественных событий, в частности для чествования традиций и верований маори.

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законопроект Парламент

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