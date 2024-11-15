У Новій Зеландії парламент зупинив роботу через ритуал хаку – відео

У Новій Зеландії депутати виконали хаку в парламенті на знак протесту проти перегляду Договору Вайтангі.

У Новій Зеландії засідання парламенту зупинили на 30 хвилин через хаку, виконану депутатами з партії Te Pāti Māori. Протест відбувся на тлі обговорення суперечливого законопроєкту щодо переосмислення Договору Вайтангі — ключової історичної угоди між британською короною та народом маорі. Про це пише BBC.

Інцидент стався після того, як депутатка Хана-Раухіті Майпі-Кларк порвала копію законопроєкту й розпочала виконання хаки просто в залі засідань. До неї приєдналися інші депутати з Te Pāti Māori та їхні прихильники. Цей крок став реакцією на запропоновані зміни, які, на думку маорі, підривають їхні права.

Засідання парламенту зупинили, після чого законопроєкт все ж отримав підтримку на першому читанні завдяки голосам владної коаліції. Однак Майпі-Кларк була відсторонена від роботи в парламенті.

Законопроєкт, запропонований партією ACT, передбачає нову інтерпретацію Договору Вайтангі, укладеного 184 роки тому. Цей документ є основою державного устрою Нової Зеландії та регулює відносини між короною та маорі. Партія ACT наполягає, що зміни спрямовані на забезпечення рівних можливостей для всіх громадян. Однак представники маорі та активісти вважають це наступом на права корінного населення, яке становить близько 20% населення країни.

Протести проти законопроєкту охопили всю країну. Сотні людей рушили маршем з північних регіонів до столиці Веллінгтона, де наступного тижня планується масштабний мітинг.

Хака (іноді називається гака) — це традиційний ритуал маорі, що поєднує танець, спів і особливу міміку. Історично хака була бойовим танцем, який виконували воїни маорі перед битвами. Завдяки страхітливим рухам, гучним крикам, виряченим очам і висолопленому язикові, вони прагнули залякати ворога та підняти бойовий дух. З часом ритуал набув нового значення. Хаку почали виконувати і в мирних цілях — під час церемоній, свят і громадських подій, зокрема для вшанування традицій та вірувань маорі.

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