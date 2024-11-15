Трамп висунув Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я США

HHS під керівництвом Кеннеді-молодшого має провести реформу.

Фото: antikor

Дональд Трамп офіційно оголосив про своє рішення призначити Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб США (HHS). Про це Трамп повідомив на платформі X.

«Я з радістю оголошую про призначення Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я і соціальних служб США (HHS)», – написав Трамп.

Трамп також заявив, що міністерство під керівництвом Кеннеді буде спрямоване на протидію впливу промислового харчового комплексу та фармацевтичних компаній, які, за його словами, довгий час вводили американців в оману щодо громадського здоров'я. Він підкреслив, що новий міністр має покласти край епідемії хронічних захворювань і відновити довіру до HHS через прозорість та наукову обґрунтованість рішень.

«Пан Кеннеді відновить ці відомства, спираючись на традиції наукових досліджень найвищого ґатунку та прозорості, щоб покласти край епідемії хронічних захворювань і зробити Америку великою та здоровою знову», – зазначив Трамп.

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