Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США

HHS под руководством Кеннеди-младшего должен провести реформу.

Фото: antikor

Дональд Трамп официально объявил о своем решении назначить Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб США (HHS). Об этом Трамп сообщил на платформе X.

«Я с радостью объявляю о назначении Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США (HHS)», - написал Трамп.

Трамп также заявил, что министерство под руководством Кеннеди будет направлено на противодействие влиянию промышленного пищевого комплекса и фармацевтических компаний, которые, по его словам, долгое время вводили американцев в заблуждение относительно общественного здоровья. Он подчеркнул, что новый министр должен положить конец эпидемии хронических заболеваний и восстановить доверие к HHS через прозрачность и научную обоснованность решений.

«Господин Кеннеди восстановит эти ведомства, опираясь на традиции научных исследований высшего сорта и прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и сделать Америку великой и здоровой снова», - отметил Трамп.

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