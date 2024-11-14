Суд продлил Нестору Шуфричу меру пресечения до 5 декабря

Нардеп останется под арестом до 5 декабря.

Фото: slidstvo.info

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Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 5 декабря депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения, однако суд отклонил его.

По делу фигурирует также бывший помощник Шуфрича — Вячеслав Черепаня, которому суд также продлил содержание под стражей до 5 декабря.

Напомним, что Шуфрич подозревается в государственной измене.

Также ему дополнительно было сообщено о подозрении в финансировании росгвардии в Крыму.

В прошлом году суд избрал Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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