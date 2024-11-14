Суд продовжив Нестору Шуфричу запобіжний захід до 5 грудня

Нардеп залишиться під арештом до 5 грудня.

Фото: slidstvo.info

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Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою до 5 грудня депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу, проте суд відхилив його.

У справі фігурує також колишній помічник Шуфрича — В'ячеслав Черепаня, якому суд також продовжив тримання під вартою до 5 грудня.

Нагадаємо, що Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Також йому додатково було повідомлено про підозру у фінансуванні росгвардії у Криму.

У минулому році суд обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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