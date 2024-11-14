У Мінцифри відповіли, коли відновиться бронювання через Дію, ОНОВЛЕНО

Сервіс мав відновити роботу з 15 листопада, проте офіційних підтверджень ще не було.

ОНОВЛЕНО. Міністерство цифрової трансформації спростувало інформацію видання dev.ua

Як повідомлялося, 20 жовтня у Дії зупинили опцію бронювання від мобілізації, бо проводять аудит заброньованих.

Сервіс мав відновити роботу з 15 листопада, проте офіційних підтверджень ще не було.

Мінекономіки разом із Міноборони працюють над новим порядком перевірок та анулювання відстрочок у разі необґрунтованих бронювань. Результати аудиту мають бути представлені уряду до 20 листопада.

У Міністерстві цифрової трансформації відповіди, коли очікувати відновлення бронювання через Дію.

«Апдейти про відновлення сервісу будуть опубліковані на наших комунікаційних каналах у соцмережах і сайтах. Зі свого боку Мінекономіки має ще проаналізувати результати аудиту й до 20 листопада поінформувати КМУ. Тому всі деталі згодом», — зазначили у відомстві на запит видання dev.ua.

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