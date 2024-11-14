В Минцифре ответили, когда возобновится бронирование через Дію, ОБНОВЛЕНО

Сервис должен был возобновить работу с 15 ноября, однако официальных подтверждений еще не было.

ОБНОВЛЕНО. Министерство цифровой трансформации опровергло информацию издания dev.ua

Как сообщалось, 20 октября в Дії остановили опцию бронирования от мобилизации, потому что проводят аудит забронированных.

Сервис должен был возобновить работу с 15 ноября, однако официальных подтверждений еще не было.

Минэкономики вместе с Минобороны работают над новым порядком проверок и отмены отсрочек в случае необоснованных бронирований. Результаты аудита должны быть представлены правительству до 20 ноября.

В Министерстве цифровой трансформации ответы, когда ожидать возобновления бронирования через Дію.

«Апдейты о возобновлении сервиса будут опубликованы на наших коммуникационных каналах в соцсетях и сайтах. Со своей стороны, Минэкономики должно еще проанализировать результаты аудита и до 20 ноября проинформировать КМУ. Поэтому все детали впоследствии», — отметили в ведомстве по запросу издания dev.ua.

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