Внутренний План устойчивости Украины из 10 пунктов представят на следующей неделе, — Владимир Зеленский

В Офисе Президента готовят базовый доктринальный документ для Украины с четкими приложениями.

Президент Украины Владимир Зеленский представит План устойчивости, который будет состоять из 10 пунктов на следующей неделе.

«Среди них, в частности, культурный суверенитет - то, что касается культурного наследия, современной культуры и культурной дипломатии Украины, производства украинского контента», - рассказал Глава государства в традиционном обращении.

Также были проработаны пункт внутреннего плана безопасности в стране, энергетики, производства оружия и сотрудничества с партнерами.

«И под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми дополнять рациональными идеями по бизнесу, мы подготовим фактически базовый доктринальный документ для Украины», - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, в Офисе Президента Украины приступили к работе над внутренним планом действий, направленным на обеспечение устойчивости страны в условиях войны.

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