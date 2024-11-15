Новый Высший суд по публично-правовым спорам будет рассматривать споры об аннулировании регистрации политической партии – законопроект

Также в Высший суд по публично-правовым спорам, который создадут при участии международных экспертов, будут обжаловаться решения комиссий по отбору директора НАБУ, руководителя САП, главы НАПК, где решающую роль играют международные эксперты.

Для рассмотрения споров о конкурсах на руководителей НАБУ, САП, НАПК и АРМА создадут отдельный Высший суд по публично-правовым спорам. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 12206 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины о деятельности Высшего суда по публично-правовым спорам зарегистрировали 14 ноября первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

Напомним, что создание нового суда является требованием МВФ и предусмотрено в рекомендациях Еврокомиссии. Согласно обновленному Меморандуму с МВФ, Украина должна принять этот закон до конца декабря 2024 года.

По замыслу инициаторов Высшему суду по публично-правовым спорам как суду первой инстанции будут подсудны следующие административные дела:

1) об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или иного центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме дел, ныне подсудных Верховному Суду как суду первой инстанции

2) об обжаловании решений Антимонопольного комитета и по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и решений в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования, административные дела по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;

3) об обжаловании решений Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) об отказе в предоставлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования;

4) об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии;

5) об обжаловании решений Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), первого заместителя и заместителя руководителя САП, Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности САП;

6) об обжаловании решений комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ, Комиссии по аудиту эффективности НАБУ;

7) об обжаловании решений Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя НАПК;

8) об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору на должность председателя АРМА;

9) об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров.

Напомним, что руководителей САП, НАПК, НАБУ отбирают конкурсные комиссии с решающим голосом международных экспертов.

Международные эксперты также будут играть решающую роль при отборе судей Высшего суда по публично-правовым спорам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для оценки добродетели кандидатов в этот суд создадут отдельный Экспертный совет, половина состава которого будет делегирована международными и иностранными организациями.

Автор: Наталя Мамченко

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