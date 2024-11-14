НАТО должно продолжать оказывать помощь, чтобы Украина завершила войну с РФ переговорами, но с позиции силы, — Рютте

Союзники НАТО должны продолжать оказывать военную помощь, чтобы Украина могла вести переговоры с позиции силы.

Только Украина имеет право решать, когда начинать переговоры с Россией по окончании войны. При этом союзники НАТО должны продолжать оказывать военную помощь, чтобы Украина могла вести переговоры с позиции силы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они должны делать это с позиции силы. Поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть в позиции силы, когда они будут принимать такое решение», - отметил Рютте на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО необратим.

«Это необратимый путь к членству в НАТО для Украины. Мы строим «мост» с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО», – подчеркнул генсек НАТО.

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