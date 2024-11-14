НАТО має надавати допомогу, щоб Україна завершила війну з РФ переговорами, але з позиції сили, — Рютте

Союзники НАТО мають продовжувати надавати військову допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили

Тільки Україна має право вирішувати, коли починати переговори з Росією щодо закінчення війни. При цьому союзники НАТО повинні продовжувати надавати військову допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення», - зазначив Рютте на пресконференції.

Він наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.

«Це незворотний шлях до членства в НАТО для України. Ми будуємо «міст» з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО», - підкреслив генсек НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.