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НАТО має надавати допомогу, щоб Україна завершила війну з РФ переговорами, але з позиції сили, — Рютте

20:18, 14 листопада 2024
Союзники НАТО мають продовжувати надавати військову допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили
НАТО має надавати допомогу, щоб Україна завершила війну з РФ переговорами, але з позиції сили, — Рютте
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Тільки Україна має право вирішувати, коли починати переговори з Росією щодо закінчення війни. При цьому союзники НАТО повинні продовжувати надавати військову допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення», - зазначив Рютте на пресконференції.

Він наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.

«Це незворотний шлях до членства в НАТО для України. Ми будуємо «міст» з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО», - підкреслив генсек НАТО.

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НАТО

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