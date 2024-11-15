Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект

Також до Вищого суду з публічно-правових спорів, який створять за участі міжнародних експертів, будуть оскаржуватися рішення комісій з відбору директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК, де вирішальну роль грають міжнародні експерти.

Для розгляду спорів стосовно конкурсів на керівників НАБУ, САП, НАЗК та АРМА створять окремий Вищий суд з публічно-правових спорів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 12206 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого суду з публічно-правових спорів зареєстрували 14 листопада перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.

Нагадаємо, що створення цього нового суду є вимогою МВФ та передбачено у рекомендаціях Єврокомісії. Відповідно до оновленого Меморандуму з МВФ Україна повинна прийняти цей закон до кінця грудня 2024 року.

За задумом ініціаторів Вищому суду з публічно-правових спорів як суду першої інстанції будуть підсудні такі адміністративні справи:

1) щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім справ, які нині підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції

2) щодо оскарження рішень Антимонопольного комітету и з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні справи за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;

3) щодо оскарження рішень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії або про зупинення (припинення) державного фінансування;

4) про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії;

5) щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), першого заступника та заступника керівника САП, Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП;

6) щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, Комісії з аудиту ефективності НАБУ;

7) щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК;

8) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору на посаду Голови АРМА;

9) про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів.

Нагадаємо, що очільників САП, НАЗК, НАБУ відбирають конкурсні комісії з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Міжнародні експерти також будуть грати вирішальну роль при відборі суддів Вищого суду з публічно-правових спорів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» для оцінки доброчесності кандидатів до цього суду створять окрему Експертну раду, половина складу якої буде делегована міжнародними та іноземними організаціями.

Автор: Наталя Мамченко

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