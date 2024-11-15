Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект

09:00, 15 листопада 2024
Також до Вищого суду з публічно-правових спорів, який створять за участі міжнародних експертів, будуть оскаржуватися рішення комісій з відбору директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК, де вирішальну роль грають міжнародні експерти.
Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для розгляду спорів стосовно конкурсів на керівників НАБУ, САП, НАЗК та АРМА створять окремий Вищий суд з публічно-правових спорів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 12206 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого суду з публічно-правових спорів зареєстрували 14 листопада перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.

Нагадаємо, що створення цього нового суду є вимогою МВФ та передбачено у рекомендаціях Єврокомісії. Відповідно до оновленого Меморандуму з МВФ Україна повинна прийняти цей закон до кінця грудня 2024 року.

За задумом ініціаторів Вищому суду з публічно-правових спорів як суду першої інстанції будуть підсудні такі адміністративні справи:

1) щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім справ, які нині підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції

2) щодо оскарження рішень Антимонопольного комітету и з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні справи за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;

3) щодо оскарження рішень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії або про зупинення (припинення) державного фінансування;

4) про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії;

5) щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), першого заступника та заступника керівника САП, Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП;

6) щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, Комісії з аудиту ефективності НАБУ;

7) щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК;

8) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору на посаду Голови АРМА;

9) про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів.

Нагадаємо, що очільників САП, НАЗК, НАБУ відбирають конкурсні комісії з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Міжнародні експерти також будуть грати вирішальну роль при відборі суддів Вищого суду з публічно-правових спорів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» для оцінки доброчесності кандидатів до цього суду створять окрему Експертну раду, половина складу якої буде делегована міжнародними та іноземними організаціями.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЗпП не містять обов’язку роботодавця ознайомлювати працівника з попередженням про звільнення та з вакансіями саме під особистий підпис – Верховний Суд

Позивач стверджував, що роботодавець не запропонував йому вакантні посади та іншу роботу на тому самому підприємстві та не отримав від нього відмову від продовження роботи, також не повідомив його про наступне звільнення під підпис.

Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект

Також до Вищого суду з публічно-правових спорів, який створять за участі міжнародних експертів, будуть оскаржуватися рішення комісій з відбору директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК, де вирішальну роль грають міжнародні експерти.

Витребувати можна лише те майно, яке є в наявності та фактично перебуває в незаконному володінні відповідача – Верховний Суд

Позивачка у травні 2022 року повернулася до Чернігова, де мала намір відновити торгівлю у павільйоні, який мала в суборенді, але через несплату за договором суборенди відповідач застосував до неї право притримання.

Якщо у договорі визначено грошовий еквівалент в доларах, сума, що підлягає сплаті у гривнях у разі судового спору між сторонами визначається за курсом на день виконання судового рішення – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду пояснила, що сума, яка підлягає сплаті у гривнях, визначається виконавцем на момент здійснення боржником платежу в ході виконання судового рішення.

Поліцейській надіслав адвокату для підготовки апеляційної скарги інформацію, яка виявилася службовою та отримав проблеми – що вирішив суд

Поліцейського звинуватили у тому, що він переслав адвокату інформацію про дислокацію нарядів патрульної поліції, але суд вказав, що вина капітана поліції не доведена.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики