Трамп обирає Джея Клейтона головним федеральним прокурором на Мангеттені

У разі підтвердження, Клейтон очолюватиме найпрестижнішу прокуратуру США в країні, незважаючи на відсутність досвіду роботи прокурором.

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Обраний президент Дональд Трамп вибрав Джея Клейтона, давнього корпоративного юриста і колишнього регулятора Волл-стріт, як прокурора США, який курирує Мангеттен. Про це пише Politico.

Клейтон обіймав посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж протягом першого терміну Трампа, але не має досвіду роботи як прокурор у кримінальних справах. Якщо це підтвердить Сенат, Клейтон очолить найпрестижнішу федеральну прокуратуру в країні: Південний округ Нью-Йорка, який має юрисдикцію над найбільшими фінансовими установами та привертає безліч гучних справ щодо білих комірців і корупції в громадських справах.

58-річний Клейтон був юристом з Волл-стріт у Sullivan & Cromwell, що представляє великі фінансові установи, перш ніж бути призначеним до Комісії з цінних паперів і бірж у 2017 році.

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